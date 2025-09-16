ВСУ в Днепропетровской области выжгли километры лесов, чтобы помешать продвижению российских войск, однако у них все равно не получилось выстоять, рассказал в видео Минобороны РФ командир роты с позывным Витос, принимавший участие в освобождении Новопетровского.
По его словам, в указанной территории украинские подразделения очень хорошо подготовились, прорыли противотанковые рвы, затянули поля, посадки «егозой» и «путанкой», а также по ноль выжгли леса. «То есть подходы были к ним — до шести километров по открытой местности без всяких кустов, лесопосадочек», — рассказал военный, добавив, что также ВСУ ведут сильный контроль с неба, что также усложняет подходы.
Витос добавил, что перед освобождением Новопетровского российские штурмовики группами по два-четыре человека зачистили оставшиеся лесопосадки. Противника «выкуривали» из подступов к Новопетровскому два дня.
В качестве трофея ВС РФ добыли установку РЭБ украинского производства. Украинские бойцы пытались ее спрятать, закопать, когда поняли, что не выстоят против российских бойцов, однако им это не удалось.
Минобороны сообщило об освобождении Новопетровского 12 сентября.
Сообщалось также об освобождении Новониколаевки в Днепропетровской области.