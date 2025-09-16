Боец Витос: ВСУ под Днепропетровском выжгли леса, чтобы помешать ВС РФ

По его словам, в указанной территории украинские подразделения очень хорошо подготовились, прорыли противотанковые рвы, затянули поля, посадки «егозой» и «путанкой», а также по ноль выжгли леса. «То есть подходы были к ним — до шести километров по открытой местности без всяких кустов, лесопосадочек», — рассказал военный, добавив, что также ВСУ ведут сильный контроль с неба, что также усложняет подходы.