Затонувший 140 лет назад корабль-призрак нашли в озере со вторым дном в США

Напомним, Мичиган — опасный водоем, по словам Дэвида Бенджамина из Проекта спасения серфинга на Великих озерах, в озере в 2024 году утонул 51 человек. В июле 2025 года в нем погибли мужчина и его сын, предположительно, из-за открывшегося второго дна.