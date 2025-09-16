Затонувший 140 лет назад корабль-призрак нашли в озере со вторым дном в США

Команда во главе с исследователем Брэндоном Байлодом обнаружила корабль «F.J. King», который затонул почти 140 лет назад в озере Мичиган, пишет New York Post со ссылкой на Висконсинскую ассоциацию подводной археологии.
Уточняется, что исследователи с 1970-х годов пытались найти судно в водоеме, в котором, предположительно, есть второе дно. Поиски не приводили к результату, поэтому корабль прозвали «призраком».
«F.J. King, 144-футовая трехмачтовая грузовая шхуна, построенная в Толедо, штат Огайо, в 1867 году, перевозила железную руду из Эсканабы, штат Мичиган, в Чикаго 15 сентября 1886 года, когда мощный шторм или сильный порыв ветра накрыли судно», — говорится в материале.
По словам Байлода, у корабля практически не поврежден корпус. Его удалось найти при помощи радара бокового обзора.
«После всех предыдущих поисков мы не могли поверить, что на самом деле нашли его, и так быстро», — подытожил Байлод.
Напомним, Мичиган — опасный водоем, по словам Дэвида Бенджамина из Проекта спасения серфинга на Великих озерах, в озере в 2024 году утонул 51 человек. В июле 2025 года в нем погибли мужчина и его сын, предположительно, из-за открывшегося второго дна.
