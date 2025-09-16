Сына Паши Техника крестили в том же храме, где отпевали рэпера

Сына рэпера Паши Техника Ивана крестили в храме Петра и Павла в Лефортове — в этом же храме проходило отпевание музыканта. Фотографии с церемонии опубликовала бывшая жена артиста Ева Карицкая в личном блоге.
На опубликованных кадрах можно также увидеть крестную мать ребенка. После крещения семья и близкие отправились в ресторан, отметив событие в узком кругу.
— Ну что ж, крестили Ивана, — подписала Ева Карицкая публикацию в своем Telegram-канале.
О смерти Паши Техника стало известно 4 апреля — об этом сообщили его близкие. В его заключении о смерти среди сопутствующих заболеваний значится рак легких. Онколог Евгений Черемушкин рассказал, почему блогер мог не замечать симптомов серьезного недуга и сколько бы он мог прожить еще.
Глава партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил о запуске в России фонда «Второй шанс», посвященного памяти Паши Техника, направленного на помощь в борьбе с наркозависимостью. Он пояснил, что фонд станет местом для проведения лекций, информирования о деятельности организации, законотворческих инициативах и истории, а также для реализации совместных проектов с артистами и специалистами, занимающимися проблемой наркозависимости.