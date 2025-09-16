Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Большереченском зоопарке показали видео пеших прогулок бегемота Кенинга

В новом просторном вольере он пока предпочитает проводить время на суше.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке поделились новостями о жизни одного из старейших его обитателей и любимца публики бегемота Кенинга. 36-летний гиппопотам осваивает новый вольер.

Просторный выгульный вольер площадью 600 кв. метров бегемот получил 5 июля. На его территории помимо пешей зоны находится бассейн с водопадом. Однако пока на дворе стоит относительно теплая погода, Кенинг предпочитает гулять и наслаждаться последними теплыми деньгами. Соответствующее видео Большереческий зоопарк разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в зоопарке также сообщали, что в следующем 2026 году запланирована реконструкция теплого павильона Кенинга.