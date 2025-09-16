В Большереченском зоопарке показали видео пеших прогулок бегемота Кенинга

Просторный выгульный вольер площадью 600 кв. метров бегемот получил 5 июля. На его территории помимо пешей зоны находится бассейн с водопадом. Однако пока на дворе стоит относительно теплая погода, Кенинг предпочитает гулять и наслаждаться последними теплыми деньгами. Соответствующее видео Большереческий зоопарк разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».