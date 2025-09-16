Ричмонд
Иркутская область занимает 68 место по уровню безработицы в РФ

Жителям региона в среднем требуется около 2,6 месяца, чтобы найти новую работу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область занимает 68 место по уровню занятости населения. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на рейтинг «РИА Новости», показатель безработицы в регионе во втором квартале 2025 года составил 3%, что выше общероссийского уровня в 2,2%. При этом наблюдаются небольшое улучшения за год — на 0,2%.

— Жителям региона в среднем требуется около 2,6 месяца, чтобы найти новую работу. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах Сибири — Омской и Томской областях, Алтайском крае, которые также оказались в конце рейтинга, — пишут в агентстве.

Лидером стал Москва — для сравнения, уровень безработицы за аналогичный период составил 0,8%, на поиски новой работы в среднем уходит 3,1 месяца.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что телевидение и радио временно отключат в Иркутской области с 17 по 19 сентября.