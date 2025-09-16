Иркутская область занимает 68 место по уровню безработицы в РФ

Иркутская область занимает 68 место по уровню занятости населения. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на рейтинг «РИА Новости», показатель безработицы в регионе во втором квартале 2025 года составил 3%, что выше общероссийского уровня в 2,2%. При этом наблюдаются небольшое улучшения за год — на 0,2%.