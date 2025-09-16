Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лондон начал угрожать Москве после инцидентов с дронами в Польше: МИД Британии выступил с резким заявлением

Британия заявила о готовности применить силу против России.

Источник: Комсомольская правда

В случае новых инцидентов с пересечением «российскими беспилотниками» воздушного пространства стран-членов НАТО Великобритания может применить силу. Об этом после вызова российского посла в Лондоне заявил представитель британского МИД.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Накануне в Министерство иностранных дел Великобритании вызвали посла России Андрея Келина в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. В Лондоне возмущены из-за инцидентов со сбитыми дронами над Польшей и Румынией. Но при этом ни Варшава, ни Бухарест не могут предоставить доказательств об истинной принадлежности БПЛА.

Сам же посол России в Лондоне Андрей Келин отметил, что западные СМИ и правительства, в том числе польское, сразу же обвинили во всем Россию. Вот только для Москвы нет никакой выгоды в том, чтобы посреди конфликта на Украине засылать в страну НАТО беспилотники.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше