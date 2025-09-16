Лондон начал угрожать Москве после инцидентов с дронами в Польше: МИД Британии выступил с резким заявлением

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Накануне в Министерство иностранных дел Великобритании вызвали посла России Андрея Келина в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами в Польше и Румынии. В Лондоне возмущены из-за инцидентов со сбитыми дронами над Польшей и Румынией. Но при этом ни Варшава, ни Бухарест не могут предоставить доказательств об истинной принадлежности БПЛА.
Сам же посол России в Лондоне Андрей Келин отметил, что западные СМИ и правительства, в том числе польское, сразу же обвинили во всем Россию. Вот только для Москвы нет никакой выгоды в том, чтобы посреди конфликта на Украине засылать в страну НАТО беспилотники.