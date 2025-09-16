Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области сохраняется высокий риск присасывания клещей

Более 28 тысяч пострадавших от присасывания клещей зарегистрировано в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Количество новых присасываний клещей в Свердловской области продолжает снижаться. За последнюю неделю было зарегистрировано 60 пострадавших. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего с начала сезона от присасываний клещей пострадало уже более 28,8 тысяч человек. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 10% ниже средних многолетних значений.

С подозрением на клещевой энцефалит в больницы региона госпитализирован 201 человек, из которых диагноз подтвердился у 73 пациентов. С подозрением на боррелиоз было госпитализировано 366 человек, причем заболевание подтвердилось у 243 из них.

— В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 27,8 тысяч особей клещей, — уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Анализы показали, что возбудители энцефалита обнаружены в 1,2% насекомых, боррелиоза — в 42,2%, эрлихиоза — в 3,2%, а анаплазмоза — в 1,2% случаев.

Для защиты населения медики провели более 217 тысяч вакцинаций и около 388 тысяч ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Специалисты предупреждают, что риск присасывания клещей в регионе сохраняется до тех пор, пока не установится постоянный снежный покров.