Осужден прикамец с поддельными правами

По словам фигуранта, в октябре прошлого года после неудачной сдачи экзамена по вождению он купил у инструктора по вождению фальшивку за 40 тысяч рублей. Водитель полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.