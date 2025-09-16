Осужден прикамец с поддельными правами

Пермский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю. Молодой человек признан виновным в приобретении и хранении в целях использования и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Вечером в апреле текущего года сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования вблизи д. Мартьяново остановили «Ладу Гранту». Водитель предъявил удостоверение с признаками подделки: документ имел темный оттенок, голограмма не переливалась. Удостоверение изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что документ изготовлен не на предприятии, имеющем право выпускать водительские удостоверения.
По словам фигуранта, в октябре прошлого года после неудачной сдачи экзамена по вождению он купил у инструктора по вождению фальшивку за 40 тысяч рублей. Водитель полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы.
Уголовное дело в отношении лица, продавшего прикамцу поддельное водительское удостоверение, выделено в отдельное производство.