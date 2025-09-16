В РТУ МИРЭА создали бионический протез, адаптирующийся к рельефу

«В отличие от многих существующих моделей, его модули соединены по принципу параллельной структуры с помощью множества упругих демпферов, образуя сложную кинематическую цепь. Полимерные демпферы обеспечивают дополнительную подвижность, мягкую амортизацию и гасят вибрации при ходьбе. Такой протез не просто жестко фиксирует стопу, но и позволяет ей адаптироваться к рельефу, как это делает живая конечность», — пояснили ТАСС в вузе.