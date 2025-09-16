Мост через реку Тубал смыло в Индии из-за катастрофического наводнения

Мост через реку Тубал в Индии унесло мощным потоком воды — конструкция обвалилась из-за сильного наводнения. Об этом во вторник, 16 сентября, передает 360.ru.
Стихийное бедствие накрыло штат Манипур — причиной стали проливные дожди. К разрушению моста привел резкий подъем уровня воды в реке.
Несколько населенных пунктов оказались полностью отрезанными от транспортного сообщения, добавили в издании.
На Бали объявили режим ЧС из-за мощнейшего за последние 10 лет наводнения, вызванного сильными дождями. Известно о 18 погибших, под завалами могут находиться еще десятки человек. Все об этом происшествии — в материале «Вечерней Москвы».
5 августа более 50 человек пропали без вести после того, как деревню смыло внезапным наводнением в северном индийском штате Уттаракханд.
8 июля в результате сильных наводнений в штате Техас погибли не менее 104 человек. Наибольшее число жертв зафиксировано в округе Керр, где погибли 84 человека, среди них — 56 взрослых и 28 детей.