Глава СКР по Челябинской области Алексей Колбасин ушёл на пенсию

Глава следственного управления Следкома по Челябинской области Алексей Колбасин ушёл в отставку. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на собственный источник.
Исполняющим обязанности главы Следственного управления назначен Константин Правосудов. Напомним, Алексей Колбасин выступал соответчиком в иске Генпрокуратуры РФ к бывшему владельцу «ЮГК» Константину Струкову.
По решению суда счета Колбасина, экс-владельца «Южуралзолота» Константина Струкова, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, а также бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова арестованы на сумму 3,9 млрд рублей.