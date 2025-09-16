Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР по Челябинской области Алексей Колбасин ушёл на пенсию

Ранее он проходил соответчиком по делу ЮГК.

Источник: СУ СКР по Челябинской области

Глава следственного управления Следкома по Челябинской области Алексей Колбасин ушёл в отставку. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на собственный источник.

Исполняющим обязанности главы Следственного управления назначен Константин Правосудов. Напомним, Алексей Колбасин выступал соответчиком в иске Генпрокуратуры РФ к бывшему владельцу «ЮГК» Константину Струкову.

По решению суда счета Колбасина, экс-владельца «Южуралзолота» Константина Струкова, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрия Шувалова, а также бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислава Потапова арестованы на сумму 3,9 млрд рублей.