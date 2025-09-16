В Ростовской области шесть объектов получат государственную поддержку

Шесть крупных проектов Ростовской области вошли в комплексный план развития инфраструктуры в регионах до 2036 года. Об этом сообщила в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Речь идет о ключевых объектах образования, транспорта, энергетики и связи. Среди них: современный центр обработки данных, ветропарк (Вербная ВЭС), новочеркасская ГРЭС, Багаевский гидроузел, кампус Донского государственного технического университета — «Учебно-лабораторный корпус № 2», в котором смогут учиться почти 3000 студентов.
Кроме того, в 2028 году 35,6 км современной автомобильной дороги P-280 «Новороссия» соединят донскую столицу с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем.