Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области шесть объектов получат государственную поддержку

В донском регионе построят и модернизируют ключевые инфраструктурные объекты.

Источник: Комсомольская правда

Шесть крупных проектов Ростовской области вошли в комплексный план развития инфраструктуры в регионах до 2036 года. Об этом сообщила в телеграм-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Речь идет о ключевых объектах образования, транспорта, энергетики и связи. Среди них: современный центр обработки данных, ветропарк (Вербная ВЭС), новочеркасская ГРЭС, Багаевский гидроузел, кампус Донского государственного технического университета — «Учебно-лабораторный корпус № 2», в котором смогут учиться почти 3000 студентов.

Кроме того, в 2028 году 35,6 км современной автомобильной дороги P-280 «Новороссия» соединят донскую столицу с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем.