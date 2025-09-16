Ричмонд
В Омске планируют отремонтировать еще один мост, Комсомольский

Подготовку к ремонту завтра, 17 сентября, обсудят депутаты горсовета.

Источник: Комсомольская правда

В Омске начинается подготовка к проведению капитального ремонта еще одного моста — Комсомольского в центре города. Планы по его ремонту завтра, 17 сентября, обсудят депутаты Омского городского Совета.

В частности, темой для обсуждения станет организация дорожного движения, так как во время проведения ремонта движение по мосту будет перекрыто как для машин, так и для пешеходов.

В планах ремонта Комсомольского моста — замена железобетонных балок пролета, плиты и полотка проезжей части, расширение тротуаров и организация подсветки. К работам строители приступят после того, как в городе завершится ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра. Последний должен окончится в 2026 году.