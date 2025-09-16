В Еврокомиссии признали, что ЕС не может запретить выдавать визы россиянам

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на въезд российских туристов, который может быть включён в 19-й пакет антироссийских санкций. При этом наиболее радикально настроенные государства продвигают инициативу полного прекращения въезда россиян, для реализации которой потребуется квалифицированное большинство голосов стран-членов.