Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Еврокомиссии признали, что ЕС не может запретить выдавать визы россиянам

Вопрос о выдаче иностранцам виз находится в ведении правительств стран — членов ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о выдаче виз гражданам России регулируется правительствами стран-членов Европейского союза, и Брюссель не обладает полномочиями полностью запретить их выдачу. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.

Еврокомиссар отметил, что «выдача виз находится в компетенции государств-членов, поэтому у ЕС нет возможности полностью запретить их».

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на въезд российских туристов, который может быть включён в 19-й пакет антироссийских санкций. При этом наиболее радикально настроенные государства продвигают инициативу полного прекращения въезда россиян, для реализации которой потребуется квалифицированное большинство голосов стран-членов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше