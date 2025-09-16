В СФР Иркутской области рассказали о получении остатка маткапитала

«В Иркутской области с начала 2025 года такой возможностью воспользовались 568 семей. Региональным Отделением Социального фонда России на эти цели было направлено порядка 2,7 млн рублей», — пишут в СФР.
Для этого владельцу сертификата необходимо подать заявление через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ. Срок рассмотрения — до 5 рабочих дней, после чего средства переводятся на указанный банковский счет в течение следующих 5 дней.
«Осуществление выплаты не зависит от возраста ребенка или доходов семьи. Денежные средства родители могут направить на любые цели по своему усмотрению», — сказал управляющий Отделением Соцфонда по Иркутской области Алексей Макаров.
Напомним, что материнский капитал также можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов или ежемесячные выплаты.