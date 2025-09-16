В Волгограде и Волжском часть абонентов останутся без газа 17 сентября

В Волжском с 9.00 до 16.00 без газа останутся абоненты в двух садоводческих некоммерческих товариществах. В СНТ «Заканалье» газоснабжение приостановят на следующих улицах: ‑я, 8‑я, 10‑я, 11‑я, 12‑я, 15‑я, 16‑я, 17‑я, 19‑я, 20‑я, 25‑я, 47‑я, 50‑я, 1 Массив, Просвещение и 2 Массив. В СНТ «Заря» услугу отключат в домах на улицах 4‑я, 6‑я, 8‑я, 11‑я, 12‑я, 13‑я, 14‑я, 17‑я, 18‑я, 19‑я, 20‑я, 31‑я.