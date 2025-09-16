В Волгограде и Волжском часть абонентов останутся без газа 17 сентября

В Волгограде и Волжском 17 сентября запланированы работы на объектах газоснабжения. Для ремонта потребуется временно отключить подачу коммунальной услуги в некоторые дома.
Как сообщили в газораспределяющей компании, в Тракторозаводском районе ресурса не будет с 5.00 до 22.00 в следующих домах:
ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 29, 29/1; ул. Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13; ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Очаковская. 6, 8, 10.
В Волжском с 9.00 до 16.00 без газа останутся абоненты в двух садоводческих некоммерческих товариществах. В СНТ «Заканалье» газоснабжение приостановят на следующих улицах: ‑я, 8‑я, 10‑я, 11‑я, 12‑я, 15‑я, 16‑я, 17‑я, 19‑я, 20‑я, 25‑я, 47‑я, 50‑я, 1 Массив, Просвещение и 2 Массив. В СНТ «Заря» услугу отключат в домах на улицах 4‑я, 6‑я, 8‑я, 11‑я, 12‑я, 13‑я, 14‑я, 17‑я, 18‑я, 19‑я, 20‑я, 31‑я.