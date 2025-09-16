ESCRS: Игнорирование сухости глаз может привести к серьезному воспалению

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили: около 50 процентов людей сталкиваются с сухостью глаз, однако лишь каждый пятый получает диагноз и необходимую помощь. Соответствующие данные представили в рамках международного исследования NESTS на Конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).
По словам специалистов, многие уверены, что появление подобного симптома является признаком естественного старения. Из-за этого к врачам никто не обращается.
В результате у трети пациентов симптомы сохраняются более пяти лет без лечения. При этом около половины респондентов ежедневно испытывают дискомфорт — чувство песка в глазах, жжение, боль или затуманенное зрение.
Сухость глаз снижает качество жизни, мешает читать, работать за компьютером или водить автомобиль. Кроме того, она может привести к воспалению или осложнить проведение офтальмологических операций, добавили в пресс-службе конгресса.
Эксперт в области биотехнологий, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, в свою очередь, отметила, что очки, будь то коррекционные или солнечные, при несоблюдении гигиены могут стать источником опасных микробов.