ESCRS: Игнорирование сухости глаз может привести к серьезному воспалению

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили: около 50 процентов людей сталкиваются с сухостью глаз, однако лишь каждый пятый получает диагноз и необходимую помощь. Соответствующие данные представили в рамках международного исследования NESTS на Конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).