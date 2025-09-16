Минздрав Казахстана предложил запретить использование пенсионных излишков на лечение зубов

По информации Отбасы Банка, в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 миллиардов тенге (1,4 миллиарда долларов) только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что более 222 миллиардов (410,2 миллиона долларов) были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана.