Минздрав Казахстана предложил запретить использование пенсионных излишков на лечение зубов

Предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги (протезирование зубов, имплантация) в связи с выявлением случаев нецелевого использования пенсионных накоплений.
В результате будет пересмотр медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, сообщили в ведомстве.
Позже Минздрав разместил пост в Telegram, где прокомментировал изменения в приказ.
По итогам анализа заявок, поданных на оплату стоматологических услуг, часть средств граждан была выведена в пользу ряда клиник через мошеннические схемы. В связи с этим, с 15 сентября текущего года остановлен прием заявок на финансирование данного вида медпомощи за счет пенсионных средств.
По информации Отбасы Банка, в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 миллиардов тенге (1,4 миллиарда долларов) только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что более 222 миллиардов (410,2 миллиона долларов) были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана.
Предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и обеспечение целевого применения средств в сфере здравоохранения, подчеркнули в ведомстве.
Ранее АФМ выявил сразу пять преступных групп в Атырауской области, которые путем оформления фиктивных документов помогали в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.
Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. Не было у них и помещений для этого, а руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов».
К слову, в апреле Минздрав тоже вносил изменения в приказ, согласно которым казахстанцы могли бы использовать единовременные пенсионные выплаты на стоматолога и лечение несовершеннолетних детей.