Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Носки с трусами для мужа и детское кресло: стал известен райдер Монеточки*

Певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, добавила в свой гастрольный райдер вещи для мужа и детей. Об этом во вторник, 16 сентября, пишет Mash.

Певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, добавила в свой гастрольный райдер вещи для мужа и детей. Об этом во вторник, 16 сентября, пишет Mash.

По данным источника, заказчику концерта придется оплатить не только перелеты бизнес-классом, охрану и дорогие отели, но и нижнее белье для ее мужа и детское кресло.

Час выступления артистки обойдется в 40 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей — прим. «ВМ»). В гримерке певицу и ее команду должны ждать куриный бульон, салат цезарь, мясные и сырные нарезки, 28 бутылок алкоголя и обязательный набор одежды. После выступления Монеточка* предпочитает поужинать пиццей, суши или сэндвичем из Subway.

Команда Гырдымовой* передвигается экономклассом, а охранники должны дежурить у гримерки, по бокам сцены, еще один охранник — на площадке. Артистка также требует предоставить ей отдельную группу лиц для сопровождения семьи, уточняется в публикации.

Также стало известно, что Монеточке* запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию — причиной стали ее антироссийские высказывания. Ограничения касаются лишь тех стран, куда российские граждане могут попасть без оформления визы.

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.