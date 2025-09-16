Носки с трусами для мужа и детское кресло: стал известен райдер Монеточки*

Час выступления артистки обойдется в 40 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей — прим. «ВМ»). В гримерке певицу и ее команду должны ждать куриный бульон, салат цезарь, мясные и сырные нарезки, 28 бутылок алкоголя и обязательный набор одежды. После выступления Монеточка* предпочитает поужинать пиццей, суши или сэндвичем из Subway.