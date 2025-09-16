Носки с трусами для мужа и детское кресло: стал известен райдер Монеточки*

Певица Елизавета Гырдымова*, известная как Монеточка*, добавила в свой гастрольный райдер вещи для мужа и детей. Об этом во вторник, 16 сентября, пишет Mash.
По данным источника, заказчику концерта придется оплатить не только перелеты бизнес-классом, охрану и дорогие отели, но и нижнее белье для ее мужа и детское кресло.
Час выступления артистки обойдется в 40 тысяч евро (около 3,9 миллиона рублей — прим. «ВМ»). В гримерке певицу и ее команду должны ждать куриный бульон, салат цезарь, мясные и сырные нарезки, 28 бутылок алкоголя и обязательный набор одежды. После выступления Монеточка* предпочитает поужинать пиццей, суши или сэндвичем из Subway.
Команда Гырдымовой* передвигается экономклассом, а охранники должны дежурить у гримерки, по бокам сцены, еще один охранник — на площадке. Артистка также требует предоставить ей отдельную группу лиц для сопровождения семьи, уточняется в публикации.
Также стало известно, что Монеточке* запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию — причиной стали ее антироссийские высказывания. Ограничения касаются лишь тех стран, куда российские граждане могут попасть без оформления визы.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.