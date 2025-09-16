Малышева назвала защищающий от проблем с сердцем и улучшающий потенцию салат

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева вместе с соведущими — кардиологом Германом Гандельманом, иммунологом Андреем Продеусом и офтальмологом Михаилом Коноваловым — рассказала об овощном салате, который помогает снизить риск сердечных заболеваний и положительно влияет на мужское здоровье. Выпуск доступен на сайте телеканала.
По словам специалистов, в состав салата входят свекла, болгарский перец и морковь. Герман Гандельман отметил, что свекла содержит оксид азота, который способствует расширению сосудов. Благодаря этому веществу, подчеркнул кардиолог, у мужчин улучшается потенция и снижается вероятность развития сердечно-сосудистых болезней.
Андрей Продеус добавил, что болгарский перец богат витамином С, укрепляющим иммунную систему. По словам иммунолога, всего в 100 граммах этого овоща содержится тройная суточная норма полезного вещества.
Михаил Коновалов обратил внимание на морковь, в которой содержится витамин А, необходимый для хорошего зрения. По словам офтальмолога, его нехватка может привести к заболеванию, известному как куриная слепота. В завершение Малышева назвала этот салат простым и идеальным.
Недавно Малышева раскритиковала употребление пармезана с хлебом и выразила недовольство, что некоторые россияне так едят этот продукт.