Малышева назвала защищающий от проблем с сердцем и улучшающий потенцию салат

Михаил Коновалов обратил внимание на морковь, в которой содержится витамин А, необходимый для хорошего зрения. По словам офтальмолога, его нехватка может привести к заболеванию, известному как куриная слепота. В завершение Малышева назвала этот салат простым и идеальным.