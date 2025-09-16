Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Буюканы:
Ул. Е. Кока, 59, И. Ливеску, 29, И. Некулче, 10, 12, 12/1, 14/1, Милано, 1C, Шт. Няга, 67, 74 — с 09:00 до 13:00.
Ул. Алба-Юлия, 160−166, 168, 168 блок 1, 2, 170−180, A. Ксенопол, 21−31, В. Коробан, 34, 36, 39A, 41−47, 47/1, 47/2, 51, И. Каллимаки, 1−15, 15A, 2−28, O. Гибу, 3−5, Сучава, 139, 155, 155/1, 155/4, 156, 156A, 157−167, 160−166, 999, 9001, Сучевица, 21, 22/1, 22/2, 22/3 — с 10:00 до 17:00.
Ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Центр:
Бул. Шт. чел Маре, 64, 64A — с 10:00 до 15:00.
Рышкановка:
Ул. Буковиней, 15 — с 09:00 до 16:00.
Московский пр-т, 22 — с 09:30 до 17:00.
Ул. А. Чурунга, 23, К. Орхеюлуй, 834, 999, Ясско-Кишиневская операция, 10, 28, 29, 35−41, 36−38, Буковиней, 6396, 9999 — с 08:30 до 13:00.
Кишинев, пригород Ставчены:
Улица Бужорилор, с 09:00 до 16:00.
Ул. Буковина 28Б, 35−39, 3050 с 08:30 до 13:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страшилки, ложь, угрозы, репрессии, броски на татами, грязь и оскорбления: Почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного и обнадеживающего для Молдовы.
Прошло больше полумесяца с начала предвыборной гонки в Молдове, подводим промежуточные итоги (далее…).
ПАС пугает военными из России в аэропорту Кишинева и превращением молдаван в «пушечное мясо», если желтые на выборах проиграют: «Технически это невозможно, это электоральные уловки, не надо наводить ужас и страх в обществе» — экс-министры обороны.
Дойна Герман пугает тем, что в случае поражения «желтых» уже через сутки аэропорт Кишинева будет открыт для военных российских самолетов, а прилетевшие «загонят молдаван в окопы» и превратят в «пушечное мясо» (далее…).
Очередная уловка от ПАС: Экстрадиция Плахотнюка в Молдову может состояться уже 18 сентября — на неделю раньше, чем объявили власти.
Правящая партия пытается превратить экстрадицию Плахотнюка в «предвыборное шоу» (далее…).