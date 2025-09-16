«Приморские муссоны» вернутся во Владивосток в пятницу, 26 сентября

В течение всего фестиваля предусмотрены разнообразные активности. Утро субботы начнётся со спортивной зарядки и танцевальной разминки, затем пройдут показательные выступления по восточным боевым искусствам и весёлые баталии. Музыкальные программы представят приморские и хабаровские коллективы, дополненные тематическими квизами и экскурсиями по району «Миллионка», а также в недавно открывшийся филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке. Для туристов будет доступна информация о турах и мероприятиях в регионе на стойке Туристско-информационного центра Приморского края (Visit Primorye).