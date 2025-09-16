«Приморские муссоны» вернутся во Владивосток в пятницу, 26 сентября

Фестиваль «Приморские муссоны» пройдёт во Владивостоке с пятницы, 26 сентября, по воскресенье, 28 сентября, на набережной Спортивной гавани. Пресс-служба правительства Приморского края отмечает, что это традиционное мероприятие стало символом завершения высокого сезона и посвящено укреплению связей между Россией и странами Азии.
Программа фестиваля рассчитана на разные вкусы и интересы. Гастрономическая зона соберёт почти 20 ресторанов, которые представят блюда дальневосточной кухни. Творческий квартал «Грани Миллионки» воссоздаст атмосферу старого Владивостока при помощи красных фонариков, традиционных китайских нарядов ханьфу, игр маджонг и го, восточных вееров и национальной еды.
Горожанам будет доступен иммерсивный троллейбус, в кабине которого через наушники можно будет услышать звуки моря и тайги, шум порта, а также музыкальные композиции разных эпох — от старинных романсов до современных мелодий, которые отражают разные этапы развития города.
В течение всего фестиваля предусмотрены разнообразные активности. Утро субботы начнётся со спортивной зарядки и танцевальной разминки, затем пройдут показательные выступления по восточным боевым искусствам и весёлые баталии. Музыкальные программы представят приморские и хабаровские коллективы, дополненные тематическими квизами и экскурсиями по району «Миллионка», а также в недавно открывшийся филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке. Для туристов будет доступна информация о турах и мероприятиях в регионе на стойке Туристско-информационного центра Приморского края (Visit Primorye).
Гастрономический фуд-корт будет открыт в пятницу и субботу, а главным музыкальным событием станет выступление российской рок-группы The Hatters, запланированное на субботу, 27 сентября.
В воскресенье, 28 сентября, к программе фестиваля добавятся мероприятия, посвящённые Дню тигра. В этот день на сцене выступят популярные группы «Браво» и «Белый орёл», что дополнит культурную насыщенность праздника.
Фестиваль «Приморские муссоны» проводится уже третий год и набирает популярность: в прошлом году его посетило около 40 тысяч человек. Директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич отмечает, что организаторы стремятся передать особую атмосферу Владивостока через музыку, кухни разных культур, экскурсии и культурные программы, чтобы каждый зашедший на площадку мог почувствовать дух города.
Организаторами фестиваля выступают Министерство туризма Приморского края и Туристско-информационный центр региона. Вход на все мероприятия свободный, что делает фестиваль доступным для всех желающих.