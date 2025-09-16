Терпеть головную боль после 40 смертельно опасно: почему эти симптомы нельзя игнорировать

После сорока наши сосуды уже не те, что в двадцать. Аневризма головного мозга — истончение и растяжение стенки сосуда — может привести к геморрагическому инсульту, кровоизлиянию в головной мозг. Головная боль при аневризме обусловлена давлением заполненного кровью мешковидного выпячивания на нервы и окружающие ткани. Приступы боли похожи на мигрень, затрагивают чаще всего затылочную часть головы. Коварство аневризмы в том, что она может годами «созревать» в голове, изредка напоминая о себе болью, которую мы списываем на усталость. Мигрень опасна для людей в возрасте тяжёлыми осложнениями, такими как болезнь Альцгеймера, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и инсультом. А потом — хлопок, и жизнь разделяется на «до» и «после». Если боль в затылке стала беспокоить чаще обычного, не медлите с визитом к врачу.