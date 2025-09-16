Пакетный сбор мусора в Хабаровске пока сохраняется

С сентября этого года вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», одно из нововведений предполагает, что отходы складировать на земле нельзя, а значит, пакетный способ сбора мусора в частном секторе должен быть изменен на иной. Например, на бестарный сбор.
— Это способ предполагает стоянку спецтехники по запланированному графику. Именно в мусоровоз жители близлежащих домов могут загружать отходы. Однако такой способ не всегда может быть удобен, поэтому необходимо предусмотреть и обустройство контейнерных площадок на улицах частного сектора Хабаровска, — объясняют в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда.
Сегодня в каждом районе краевой столицы есть частные жилые дома. Но, например, в Центральном районе вопрос сбора мусора решается за счет имеющихся контейнерных площадок, в остальных используется по большей части пакетный сбор.
— Конечно, контейнерные площадки облегчают и работу региональному оператору, и жителям так проще. Чтобы максимально закрыть потребность, необходимо обустроить еще 222 оборудованных места сбора ТКО, а это около 40 млн рублей.
В администрации Хабаровска отметили, что для реализации запланированного потребуется помощь в финансировании краевых властей. Также в ведомстве подчеркнули, что работа по подготовке к реализации новых правил еще ведется в комитетах районов совместно с регоператором.
— Для того, чтобы выполнить новые требования федерального законодательства, мы совместно с администрацией определяем возможные места погрузки ТКО, решаем вопрос мест стоянки транспорта, где сейчас действует так называемый пакетный сбор мусора, ведь есть места, где техника просто не сможет проехать и развернуться. Также необходимо разработать удобный график. Работа объемная, и она ведется во всех районах краевого центра, где есть частный сектор и пакетный сбор отходов. — рассказали в пресс-службе «РегСтройКом». — Пока не появятся контейнерные площадки и иные места накопления ТКО в районах частной застройки, будут организованы места погрузки отходов в мусоровоз. А так как адреса и график работы спецтранспорта еще формируется, то сейчас еще сохраняется действующий пакетный сбор.