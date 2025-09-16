Пакетный сбор мусора в Хабаровске пока сохраняется

— Для того, чтобы выполнить новые требования федерального законодательства, мы совместно с администрацией определяем возможные места погрузки ТКО, решаем вопрос мест стоянки транспорта, где сейчас действует так называемый пакетный сбор мусора, ведь есть места, где техника просто не сможет проехать и развернуться. Также необходимо разработать удобный график. Работа объемная, и она ведется во всех районах краевого центра, где есть частный сектор и пакетный сбор отходов. — рассказали в пресс-службе «РегСтройКом». — Пока не появятся контейнерные площадки и иные места накопления ТКО в районах частной застройки, будут организованы места погрузки отходов в мусоровоз. А так как адреса и график работы спецтранспорта еще формируется, то сейчас еще сохраняется действующий пакетный сбор.