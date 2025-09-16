Отмены и задержки рейсов в России 16 сентября: обстановка в аэропортах страны

Этой ночью сразу в трех аэропортах были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Не были доступны воздушные гавани Волгограда, Калуги и Саратова, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.