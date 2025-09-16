Техдир Tendece.ru Щукин: в РФ торгуют купленным у Украины цифровым пространством

То же самое касается и использования Россией украинских IP-адресов в качестве прокси для кибератак на Украину, о чем писал Брайан Кребс. Нет никакой разницы, из какой страны были включены IP-адреса в прокси или VPN-сервис, поскольку они в любом случае сгодятся для хакера. Тот факт, что, как утверждает американский исследователь, проданные Украиной IPv4 использовались для кибератак на саму страну, говорит только о том, что украинские IPv4-адреса оказались в множестве IPv4 из других стран, с которых проводились такие атаки.