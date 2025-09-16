Почему избирательная медицинская помощь — путь в никуда

И опять-таки под соусом этой самой справедливости инициатива действительно выглядит как будто убедительно. Примеров набросать можно много, один другого возмутительнее. Человек, например, алкоголик. Понятно же, что у него то печень, то поджелудочная. Его лечат, ему запрещают пить. А он пьет. Снова лечат, снова запрещают. Но он все равно пьет. Или у человека диабет. Не врожденный. Человек его любовно наел. И вот его наблюдают, уровень сахара постоянно измеряют, гормоны проверяют, сопутствующие всякие хвори купируют. А он не соблюдает диету. Тяжко ему без булок и эклеров. Или человек — идейный антипрививочник. Поэтому он взял и заболел корью. И еще двадцать человек таких же заразил. Возись потом с ними. Или у человека все вместе: пьет, курит, ест всякую дрянь, спортом не занимается, профосмотры не проходит, а потом жалуется врачу, приехавшему по скорой, что болит у него примерно все. Ну некрасиво ведут себя граждане. Несознательно как-то. И, может быть, и неплохо тогда товарищей этих немного приструнить? В воспитательных хотя бы целях.