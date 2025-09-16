В Томске разработали высокоточные портальные манипуляторы

Для управления оборудованием нужен только один оператор. Программа проверяет соответствие груза заданным параметрам, задает маршрут движения по технологическому процессу. Манипуляторы могут перемещать изделия на склад или на смежные производственные участки, например, для термической или механической обработок, а также самостоятельно выдавать продукцию со склада в нужном порядке.