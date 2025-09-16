Найден способ тушить возгорания нефтепродуктов в 1,5 раза быстрее

Новый тушащий состав политехники протестировали в лаборатории на пяти видах нефтепродуктов: газойле, дизеле, керосине, моторном масле и нефти. На испытательном стенде он протестирован с применением мало- и высоковязких углеводородов. Эксперименты проводились совместно с главным управлением МЧС России по Томской области. Результаты показали, что использование гидратной пены позволяет снизить энергозатраты на тушение на 30−40% по сравнению с обычной пеной. При этом, по словам ученых, разработка позволяет спасти от выгорания на 15−20% больше нефтепродуктов при возгорании.