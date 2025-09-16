В Иркутской области учредили медаль для родителей особых детей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о создании новой награды — медали «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, это решение было принято 26 июня 2025 года на встрече с председателем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Татьяной Вильман.
— Мы видим, сколько трудностей преодолевают семьи с особыми детьми. Родители проявляют настоящий героизм, чтобы их ребенок жил полноценной жизнью. Именно поэтому мы учреждаем эту медаль — чтобы отметить их самоотверженный труд, — прокомментировал глава региона.
Награду будут ежегодно вручать трем родителям, которые не менее 10 лет живут в области, достойно воспитывают ребенка-инвалида и активно участвуют в общественной жизни. К медали прилагается единовременная выплата в 150 тысяч рублей.
Торжественное вручение будет проходить ежегодно в последнее воскресенье октября — в День семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Подать документы на награду можно до 25 сентября этого года (а в последующие годы — не позднее 1 сентября) через министерство социального развития региона.
