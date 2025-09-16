В Иркутской области учредили медаль для родителей особых детей

Торжественное вручение будет проходить ежегодно в последнее воскресенье октября — в День семьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Подать документы на награду можно до 25 сентября этого года (а в последующие годы — не позднее 1 сентября) через министерство социального развития региона.