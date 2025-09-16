Что спрашивают у туристов из России в Китае после отмены виз

«Как и прежде, всем иностранцам, прилетевшим в КНР, нужно заполнить миграционную карту перед прохождением пограничного контроля. Там нет ничего сложного — имя, фамилия, гражданство, дата рождения, адрес отеля, перечень стран, где ты был за последние годы, тип визы, который есть у прибывшего — тем, кто въезжает без визы, нужно поставить галочку напротив графы Visa free. Эти карточки на разных языках лежат на стойке у погранконтроля, но сотрудники аэропорта раздают их прямо в очереди к пограничникам. Можно заполнить, пока ждешь, чтобы сэкономить время. Но для этого возьмите с собой ручку», — рекомендует Екатерина.