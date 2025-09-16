Что спрашивают у туристов из России в Китае после отмены виз

С 15 сентября 2025 Китай на год ввел безвизовый режим для туристов из России. Теперь для пересечения границы с КНР русским гражданам достаточно иметь с собой только загранпаспорт. Без визы они могут находиться в стране до 30 дней.
Жительница Иркутска Екатерина Шкерина прилетела в Шанхай рано утром 16 сентября. Она рассказала корреспонденту irk.aif.ru, как сейчас проходит пограничный контроль по прилету в Поднебесную.
Что нужно сделать по прилете в Китай без визы?
Катя прилетела в Шанхай прямым рейсом из Иркутска. Говорит, что самолет был полный, у русских туристов интерес к путешествиям в колоритный Китай с вводом безвиза явно вырос.
«Я езжу в Китай по работе, поэтому у меня есть долгосрочная бизнес-виза, но, судя по всему, в моем самолете летели и люди, у которых никакой китайской визы не было», — рассказала Екатерина.
Она говорит, что в аэропорту Шанхая визуально ничего не изменилось — не появилось, например, приветственных надписей на русском языке или чего-то подобного, но, по ее наблюдениям, пограничный контроль тех, кто прилетел, стал проходить заметно быстрее.
«Как и прежде, всем иностранцам, прилетевшим в КНР, нужно заполнить миграционную карту перед прохождением пограничного контроля. Там нет ничего сложного — имя, фамилия, гражданство, дата рождения, адрес отеля, перечень стран, где ты был за последние годы, тип визы, который есть у прибывшего — тем, кто въезжает без визы, нужно поставить галочку напротив графы Visa free. Эти карточки на разных языках лежат на стойке у погранконтроля, но сотрудники аэропорта раздают их прямо в очереди к пограничникам. Можно заполнить, пока ждешь, чтобы сэкономить время. Но для этого возьмите с собой ручку», — рекомендует Екатерина.
Что спрашивают в аэропортах Китая после отмены виз?
Как и раньше, все иностранцы стоят в одной большой очереди, отдельные — предусмотрены только для граждан КНР, дипломатов и сотрудников авиакомпаний. С учетом этой очереди прохождение погранконтроля заняло у Екатерины 20 минут.
«Мне не задали ни одного вопроса, у мужчины, который проходил погранконтроль передо мной (он тоже прилетел из Иркутска), спросили только, с какой целью он въезжает в Китай. Он ответил, что с целью туризма, и его сразу впустили. Вопрос пограничник задал на английском языке», — отмечает Екатерина.
Как и прежде, по прилету надо сдавать отпечатки пальцев. Чтобы турист правильно разместил свои руки на планшете, китайцы включают смешную голосовую запись на русском языке с текстом «Отрегулируйте ваше место для стоящих».
«Из того, что изменилось в аэропорту, я заметила только киоск с продажей сим-карт для туристов, раньше его не было. Скорее всего, “симки” наши туристы покупать будут охотно. Хотя тем, у кого телефон поддерживает функцию е-сим, купить электронную сим-карту можно из России, также есть возможность подключить роуминг на русскую сим-карту. У этих вариантов есть преимущества, потому что в таком случае у вас будут работать привычные вам сервисы, которые отключены в Китае», — говорит Катя.
Она отмечает, что многие туристы из России до сих пор въезжают с визой, которую успели сделать заранее, планируя путешествие.
«Моя подруга 16 сентября прилетела в Пекин с визой, потому что сделала ее еще летом, когда была у меня в гостях в Иркутске. Она из Новосибирска, а там нет консульства КНР. И процедура получения визы была дольше и дороже. Думаю, таких людей, которые планировали поездку заранее, много», — отмечает сибирячка.
Несмотря на то, что Китай ввел безвиз, сотрудники турагентств все равно рекомендуют туристам подстраховаться и взять с собой документы, которые могут спросить в аэропорту пограничники. Их список мы публиковали здесь.
В этом материале мы дали пять важных советов тем, кто едет в Китай в первый раз — прочитайте обязательно, чтобы ваш отпуск был максимально комфортным. А здесь туристка из России назвала даты и месяцы, когда в Китай лучше не ездить. В этом списке, например, есть начало октября 2025.