Раскрыто, как Кадыров обманул СБУ при возврате племенного жеребца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл детали операции по возвращению своего племенного жеребца по кличке Зазу, сообщает РИА «Новости». Инцидент с кражей коня произошел в марте 2023 года на территории Чехии.
По словам Кадырова, его представители вступили в переговоры с сотрудниками СБУ, которых он охарактеризовал как продажных и жадных до легкой наживы. Им было обещано 18 тысяч долларов наличными за возвращение животного.
Мои люди открыто заявили, что ведут переговоры от моего имени, и пообещали оплату наличными. Те довольно быстро выполнили свою часть работы, но мы не произвели оплату, а забрали коня, отметил глава Чечни.
Особый интерес вызывает тот факт, что жеребец стал первым из окружения Кадырова, попавшим под западные санкции. Из-за этого животное первоначально осталось в Чехии вместе с другим замороженным имуществом. Стоимость коня оценивалась не менее чем в 10 миллионов долларов.
