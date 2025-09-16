Ричмонд
Раскрыто, как Кадыров обманул СБУ при возврате племенного жеребца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл детали операции по возвращению своего племенного жеребца по кличке Зазу, сообщает РИА «Новости».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл детали операции по возвращению своего племенного жеребца по кличке Зазу, сообщает РИА «Новости». Инцидент с кражей коня произошел в марте 2023 года на территории Чехии.

По словам Кадырова, его представители вступили в переговоры с сотрудниками СБУ, которых он охарактеризовал как продажных и жадных до легкой наживы. Им было обещано 18 тысяч долларов наличными за возвращение животного.

Мои люди открыто заявили, что ведут переговоры от моего имени, и пообещали оплату наличными. Те довольно быстро выполнили свою часть работы, но мы не произвели оплату, а забрали коня, отметил глава Чечни.

Особый интерес вызывает тот факт, что жеребец стал первым из окружения Кадырова, попавшим под западные санкции. Из-за этого животное первоначально осталось в Чехии вместе с другим замороженным имуществом. Стоимость коня оценивалась не менее чем в 10 миллионов долларов.

Читайте также: В России предположили, что в ряды ВСУ могут начать мобилизовать 15-летних.

