Аэропорт Пулково закрывали на три часа утром 16 сентября

Того требовали меры безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем официальном телеграм-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Ограничительные меры стали действовать с 03:43 по московскому времени сегодня, 16 сентября, в целях обеспечения безопасности полетов.

Спустя 3 часа, в 6.43, в Росавиации сообщили об отмене ограничительных мер. Самолеты возобновили рейсы и посадки в воздушной гавани, которые происходят точно по расписанию.