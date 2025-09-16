Аэропорт Пулково закрывали на три часа утром 16 сентября

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем официальном телеграм-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Ограничительные меры стали действовать с 03:43 по московскому времени сегодня, 16 сентября, в целях обеспечения безопасности полетов.
Спустя 3 часа, в 6.43, в Росавиации сообщили об отмене ограничительных мер. Самолеты возобновили рейсы и посадки в воздушной гавани, которые происходят точно по расписанию.