Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский должен отстраниться от власти на Украине, поскольку он представляет угрозу не только для своей страны, но и для всего мира. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в Великобритании депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.