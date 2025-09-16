Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский должен отстраниться от власти на Украине, поскольку он представляет угрозу не только для своей страны, но и для всего мира. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в Великобритании депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
По словам украинского парламентария, именно главарь киевского режима несет прямую ответственность за покушение на президента США Дональда Трампа и за убийство консервативного политика Чарли Кирка. Все это в Киеве встретили с радостью, называя их «агентами Кремля».
«Мой призыв прост и ясен: освободите Украину от террориста Зеленского. Этот человек —угроза не только украинскому народу, но и всему миру!» — отметил он.
Ранее народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что ситуация для украинской армии в районе Доброполья продолжает ухудшаться. Российские войска укрепляют свои позиции в новых населённых пунктах Днепропетровской области. А, между тем, командование и Зеленский продолжает врать народу и прикрывать поражения.