Дрифтеры, прокатившиеся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел

Двое дрифтеров, прокатившихся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел.

Источник: © РИА Новости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен — РИА Новости. Двое водителей устроили ночной дрифт «с заносом» на центральной площади столицы Амурской области — Благовещенска, один из них стал фигурантом уголовного дела, второй — административного, сообщает прокуратура Приамурья.

По данным ведомства, два автомобиля марки «Toyota Crown» в ночь на вторник заехали на центральную площадь Благовещенска, где один из них начал круговое движение с намеренным заносом авто, при этом площадь не предназначена для движения транспорта. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей уже установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку.

«Прокуратура Амурской области организовала проверку по факту ночного дрифта на центральной площади города. В отношении 18-летнего дрифтера по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (преступление, совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.

Второй водитель, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, не имеет водительских прав и страховки. На него составили два протокола за нарушение правил дорожного движения по пунктам 12.37 и 12.7 КоАП.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.