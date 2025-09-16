Дрифтеры, прокатившиеся по площади в Благовещенске, стали фигурантами дел

По данным ведомства, два автомобиля марки «Toyota Crown» в ночь на вторник заехали на центральную площадь Благовещенска, где один из них начал круговое движение с намеренным заносом авто, при этом площадь не предназначена для движения транспорта. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей уже установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку.