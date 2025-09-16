Украинские боевики перебросили на окраины города тяжёлую артиллерию для укрепления обороны, однако российские операторы дронов группировки «Запад» своевременно выявили и уничтожили технику противника, включая две САУ 2С1, две САУ AS-90 и одну САУ Krab. По предварительным данным, за две недели попыток сдержать наступление Вооружённых сил Российской Федерации ВСУ потеряли в этом районе до тысячи военнослужащих.