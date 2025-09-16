Shot: ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали покидать Купянск после неудачных попыток сдержать наступление российских войск. По данным Shot, за последние две недели Украина лишилась до тысячи военных, переброшенных для удержания позиций в городе.
Отмечается, что штурмовые подразделения ВСУ и несколько отрядов территориальной обороны в спешке оставили Купянск и отошли на окраины тыловых рубежей. При этом небольшие группы военных, не получившие приказа из-за проблем со связью, остались в подвалах многоэтажных домов.
По информации с места событий, российские военные установили полный контроль над северной частью города. Накануне был зачищен медицинский колледж, который ВСУ использовали как опорный пункт, замаскированный под гражданский объект, где хранили боеприпасы и продовольствие для дальнейшей переброски в восточные районы Купянска.
В то же время украинские силы перебросили на окраины города тяжелую артиллерию, чтобы укрепить свои позиции. Однако беспилотники группировки «Запад» обнаружили технику и уничтожили две САУ 2С1, две САУ AS-90 и одну САУ Krab. По предварительным данным, общие потери ВСУ в районе Купянска за последние две недели достигли тысячи военнослужащих, передает Telegram-канал.
Ранее Минобороны подтвердило, что российская армия освободила половину Купянска. Военкор Евгений Лисицын подтвердил, что российские вооруженные силы смогли закрепиться в центре этого города в Харьковской области.