Shot: ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление ВС РФ

В то же время украинские силы перебросили на окраины города тяжелую артиллерию, чтобы укрепить свои позиции. Однако беспилотники группировки «Запад» обнаружили технику и уничтожили две САУ 2С1, две САУ AS-90 и одну САУ Krab. По предварительным данным, общие потери ВСУ в районе Купянска за последние две недели достигли тысячи военнослужащих, передает Telegram-канал.