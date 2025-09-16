Ричмонд
МИД Британии пригрозил применить силу против РФ в случае новых инцидентов с БПЛА

МИД Великобритании пригрозил применить силу против РФ в случае возникновения новых инцидентов с беспилотнками, которые могут потенциально пересечь воздушное пространство стран НАТО.

Соответствующее заявление сделали в ведомстве после инцидента с дронами в Польше и Румынии.

— Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой, — говорится в сообщении.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши.

15 сентября посол России в Великобритании Андрей Келин, которого вызвали в МИД страны из-за якобы нарушений воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявил, что Москва не могла быть заинтересована в направлении беспилотников в республику. Британский МИД не смог предоставить дипломату доказательств запуска дронов российскими военными в Польшу.

