Неожиданно объяснено скандальное поведение теннисиста Медведева на US Open

Медведеву 29 лет, и он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, а в 2021 году в составе российской команды Медведев стал обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Россиянин шесть раз выходил в финалы турниров Большого шлема, одержав победу лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.