Неожиданно объяснено скандальное поведение теннисиста Медведева на US Open

Спортивный психолог Франциска Дозе, сотрудничавшая с российским теннисистом Даниилом Медведевым в течение четырех лет, выразила мнение порталу Puntodebreak о том, что общественное мнение в социальных сетях не должно оправдывать поведение спортсмена на прошедшем Открытом чемпионате США.
Она отметила, что все подвержены деструктивному влиянию соцсетей, где за анонимностью царит вседозволенность, и люди позволяют себе суждения о Данииле, не имея о нем практически никакого представления, кроме информации, касающейся его матчей. Дозе подчеркнула, что не пытается защищать Медведева, а призывает к большей осторожности в публичных высказываниях, когда люди не обладают достаточной информацией о предмете обсуждения.
На Открытом чемпионате США Медведев уступил французу Бенжамену Бонзи в первом круге со счетом 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6. В третьем сете при счете 5:4 в пользу Бонзи на корт выбежал фотограф, ошибочно решив, что игра окончена. Французский теннисист подал первый мяч в сетку, но из-за возникшей помехи судья предоставил ему право на первую подачу, что вызвало негодование у Медведева, обратившегося к арбитру для разъяснения ситуации.
В ходе беседы российский теннисист допустил резкие высказывания в адрес судьи, намекая на его заинтересованность в скорейшем завершении матча. После окончания игры россиянин разбил ракетку и был оштрафован на 42,5 тысячи долларов.
Медведеву 29 лет, и он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, а в 2021 году в составе российской команды Медведев стал обладателем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. Россиянин шесть раз выходил в финалы турниров Большого шлема, одержав победу лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
