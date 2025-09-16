Экс-губернатор Курской области Смирнов признался во взятках на 30 млн рублей

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов признался в получении взяток не только от предпринимателей по контрактам на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, но и при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.
В рамках сделки со следствием Смирнов сообщил, что с сентября 2022 года по август 2024 года получил около 30 миллионов рублей «откатов» — как со строек в Мангушском районе, так и по проектам, связанным с фортификацией в Курской области.
KP.RU ранее сообал, что Мещанский суд Москвы продлил срок ареста Алексею Смирнову по делу о хищениях при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Под стражей останется и его экс-заместитель Алексей Дедов. Арест обоим фигурантам продлен до 16 декабря 2025 года.