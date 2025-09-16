Мать пропавшей ростовчанки Анны Цомартовой выступит на федеральном телевидении

Ток-шоу о поисках Анны Цомартовой в Дубае покажут на федеральном ТВ. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь».
Мать пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой расскажет о поиске дочери в Дубае на федеральном телевидении. По одной из версий, девушка может быть именно там.
В Объединенные Арабские Эмираты ростовчанка поехала на средства, собранные неравнодушными людьми. Женщина даже взяла с собой переводчика. Каких результатов она добилась — пока неизвестно: из Дубая мать Анны отправилась в студию популярного ток-шоу.
Ростовчанка пообещала, что в программе будет множество деталей о поисках дочери, в том числе в ОАЭ. В какое время выйдет шоу, пока неизвестно. По условиям съемок мать пропавшей девушки не может разглашать эту информацию.