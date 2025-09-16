Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News: Убийцу активиста Кирка может ждать расстрел

Обвиняемому в убийстве американского активиста Чарли Кирка может грозить расстрел. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Обвиняемому в убийстве американского активиста Чарли Кирка может грозить расстрел. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Уже на этой неделе власти штата Юта предъявят Тайлеру Робинсону обвинение. Оно предусматривает наказание в виде смертной казни.

Также преступника могут ждать и дополнительные обвинения — подозреваемый в текстовой переписке заявлял о желании расправиться с Кирком.

— Мы обнаружили текстовую переписку, где подозреваемый, в частности, заявлял, что у него есть возможность убрать Чарли Кирка, и он собирается это сделать. Когда его спросили зачем, то он сказал, что насчет некоторых видов ненависти нельзя договориться, — рассказал глава ФБР Кэш Пател в беседе с Fox News.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось.

До этого президент США Дональд Трамп неоднократно в положительном ключе отзывался о Кирке. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше