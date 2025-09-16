Электричество частично отключилось в Ленинском районе Иркутска

Аварийное отключение электричества произошло в Ленинском районе Иркутска сегодня, 16 сентября, в 11.49. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в СНТ «Автомобилист, “Автомобилист 2”, СНТ “Банковец”, СНТ “Бытовик”, СНТ “Васильки”, СНТ “Взаимопомощь”, СНТ “Вторчермет”, СНТ “Галантерея”, СНТ “Горняк”, СНТ “Дорожных Машин”, СНТ “Желдорфармация”, СНТ “Иркутный плес”, СНТ “Медик”, СНТ “им. Максима Горького”, СНТ “Наука”, СНТ “Сосна”, СНТ “Топограф”, пишет ИА IrkutskMedia.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 16.00.
Ранее агентство сообщало ою отключении электроэнергии в в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районе, а также в некоторых домах населенных пунктов, расположенных по Байкальскому, Голоустненскому и Плишкинскому трактам.