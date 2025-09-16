Ричмонд
Мошенники стали использовать налоговые декларации в схемах обмана россиян

Мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями, в которых якобы находят ошибки, а, а затем втягивают людей в свою преступную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Злоумышленники звонят самозанятым и ИП от имени ФНС, заявляя об «ошибках в декларации». Получив код для «исправления», мошенники сообщают, что деньги ушли якобы для помощи украинским войскам и возбуждено дело.

«Затем уже человека вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей», — объяснил собеседник агентства.

После этого людей заставляют выполнять разного рода поручения, связанные либо с переводом денег, либо с работой курьера, когда жертва забирает деньги у других обманутых.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как мошенники используют студентов в своих аферах под видом трудоустройства. Они заставляют студентов IT-специальностей писать вирусные коды, создавать фишинговые сайты и взламывать аккаунты.