Мошенники стали использовать налоговые декларации в схемах обмана россиян

Мошенники начали использовать двухэтапную схему обмана с налоговыми декларациями, в которых якобы находят ошибки, а, а затем втягивают людей в свою преступную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Злоумышленники звонят самозанятым и ИП от имени ФНС, заявляя об «ошибках в декларации». Получив код для «исправления», мошенники сообщают, что деньги ушли якобы для помощи украинским войскам и возбуждено дело.
«Затем уже человека вовлекают в преступную деятельность под видом работы на правоохранителей», — объяснил собеседник агентства.
После этого людей заставляют выполнять разного рода поручения, связанные либо с переводом денег, либо с работой курьера, когда жертва забирает деньги у других обманутых.
