Похищение невест в Казахстане официально стало уголовно наказуемым

На медиапортале ведомства сообщили, что одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 УК РК, которое подразумевало, что лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.
Теперь такой возможности нет. Даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом.
Кроме того, в Уголовный кодекс введена новая статья 125−1 УК РК «Принуждение к вступлению в брак». Данное деяние отныне признается уголовным преступлением.
"За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 МРП (7,8 млн тенге) и лишения свободы на срок до 2 лет, до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия.
Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения", — пояснили в ведомстве.
По данным МВД, эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков.