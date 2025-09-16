Похищение невест в Казахстане официально стало уголовно наказуемым

"За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы. Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 МРП (7,8 млн тенге) и лишения свободы на срок до 2 лет, до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия.