В Иркутске управляющие компании полностью готовы к отопительному сезону

Все управляющие компании Иркутска завершили подготовку к отопительному сезону и готовы начать подачу тепла в жилые дома. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, работы велись с мая этого года: специалисты промывали системы, проводили испытания и ремонтировали оборудование.
— Для нас важно, чтобы запуск прошел без аварийных ситуаций и жители получили тепло в дома вовремя, поэтому при подготовке мы внимательно отслеживали, как проводятся все необходимые мероприятия, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Подача тепла в социальные объекты и жилые дома начнется с 17 сентября и будет проводиться поэтапно в течение недели. Подготовка к отопительному сезону находится на завершающем этапе, и жители Иркутска получат тепло уже в ближайшее время.
