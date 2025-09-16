Ричмонд
В Иркутске управляющие компании полностью готовы к отопительному сезону

Подача тепла в социальные объекты и жилые дома начнется с 17 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Все управляющие компании Иркутска завершили подготовку к отопительному сезону и готовы начать подачу тепла в жилые дома. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, работы велись с мая этого года: специалисты промывали системы, проводили испытания и ремонтировали оборудование.

— Для нас важно, чтобы запуск прошел без аварийных ситуаций и жители получили тепло в дома вовремя, поэтому при подготовке мы внимательно отслеживали, как проводятся все необходимые мероприятия, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Подача тепла в социальные объекты и жилые дома начнется с 17 сентября и будет проводиться поэтапно в течение недели. Подготовка к отопительному сезону находится на завершающем этапе, и жители Иркутска получат тепло уже в ближайшее время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый снег выпал в Бурятии и Забайкалье 15 сентября — смотрите фото, видео.