В Калачинском районе обнаружили свалку мертвых животных

Биологически опасные отходы обнаружены возле фермы в Воскресенке.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области сообщили об обнаружении в Калачинском районе Омской области свалки биологических отходов. Останки мертвых домашних животных неизвестные складировали возле фермы в Воскресенке.

Эксперты отобрали пробы и провели анализы. Возбудителей особо опасных заболеваний, которые могут представлять угрозу для людей и животных, в биологических отходах, к счастью, не обнаружено. Свалку по предписанию специалистов устранила местная администрация.

Материалы проверки Россельхознадзора переданы в местное ОМВД — полиции предстоит найти тех, кто незаконно складировал потенциально опасные останки мертвых животных.