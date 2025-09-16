В Калачинском районе обнаружили свалку мертвых животных

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области сообщили об обнаружении в Калачинском районе Омской области свалки биологических отходов. Останки мертвых домашних животных неизвестные складировали возле фермы в Воскресенке.
Эксперты отобрали пробы и провели анализы. Возбудителей особо опасных заболеваний, которые могут представлять угрозу для людей и животных, в биологических отходах, к счастью, не обнаружено. Свалку по предписанию специалистов устранила местная администрация.
Материалы проверки Россельхознадзора переданы в местное ОМВД — полиции предстоит найти тех, кто незаконно складировал потенциально опасные останки мертвых животных.