В Красноярском крае резко выросла заболеваемость ОРВИ

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас наблюдается характерный для данного периода времени сезонный подъем заболеваемости ОРВИ: «Он обусловлен циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (в большей части риновирусов), а также формированием детских организованных коллективов после выхода с летних каникул и окончанием массовых отпусков. В этот период необходимо соблюдать меры личной профилактики, а также вакцинироваться до начала подъема заболеваемости гриппом».