В Красноярском крае резко выросла заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю к медикам с признаками респираторных инфекций обратились 16 642 жителя Красноярского края, что вдвое больше, чем за предыдущие семь дней.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре сообщили, что сейчас наблюдается характерный для данного периода времени сезонный подъем заболеваемости ОРВИ: «Он обусловлен циркуляцией вирусов негриппозной этиологии (в большей части риновирусов), а также формированием детских организованных коллективов после выхода с летних каникул и окончанием массовых отпусков. В этот период необходимо соблюдать меры личной профилактики, а также вакцинироваться до начала подъема заболеваемости гриппом».

Отмечается, что прививку от гриппа сделали уже более 162 тысяч жителей региона, из них свыше 92 тысяч детей.