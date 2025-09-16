Мирошник рассказал о попытках ВСУ расширить географию ударов вглубь России

Вооруженные силы Украины за неделю, с 8 по 14 сентября, продолжали попытки расширить географию ударов вглубь России. Об этом в своем еженедельном докладе заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.