Мирошник рассказал о попытках ВСУ расширить географию ударов вглубь России

Чаще всего дроны ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Белгородской и Херсонской областях.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины за неделю, с 8 по 14 сентября, продолжали попытки расширить географию ударов вглубь России. Об этом в своем еженедельном докладе заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Посол напомнил, что с помощью беспилотников самолетного типа ВСУ осуществили ночные налеты на гражданские объекты в Башкортостане, Крыму, Севастополе, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской, Ростовской, Липецкой, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Орловской и Тамбовской областях.

Мирошник добавил, что более 70% всех украинских дронов, выпущенных по гражданским объектам РФ, приходились на Белгородскую и Херсонскую области.

Ранее Мирошник отмечал, что пока нет даже «скелета» будущих договоренностей России и Украины.