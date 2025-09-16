Ричмонд
В «Ростехе» рассказали о возможностях ракеты Х-39

В корпорации отметили, что ракета Х-39 за счет возможности управлять ею во время полета точно поражает цели.

Легкая многоцелевая управляемая ракета Х-39 за счет возможности управлять ею во время полета точно поражает цели, рассказали в «Ростехе».

В корпорации отметили, что система управления ракетой позволяет направлять ее в уязвимые места объектов противника, выбирая нужный ракурс и точку попадания. Уточняется, что с головки самонаведения ракеты на борт вертолета поступает высококачественное изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео поражения ракетой Х-39 здания с пунктом управления БПЛА ВСУ. Было зафиксировано разрушение почти целого этажа.

Отмечается, что на этом видео вертолетчики направили боеприпас точно в стык перекрытия и фасада здания. Это стало возможным благодаря тонкой настройке в реальном времени траектории полета ракеты Х-39 к цели.

В «Ростехе» подчеркнули, что это повышает эффективность поражения сложны, в том числе движущихся, целей. Х-39 обладает мощной боевой частью, эффективной для широкой номенклатуры целей: от отдельных единиц бронетехники до защищенных объектов, добавили в корпорации.

Отметим, что Х-39 применяют ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Ракета имеет высокую степень защиты от средств РЭБ противника.

Ранее журнал The National Interest писал, что российская межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения может уничтожить обширные территории, включая США.

